Уволят каждого десятого: автопроизводитель сократит порядка 10% персонала
Руководство американского производителя электромобилей Tesla намерено уволить более 10% сотрудников по всему миру. Об этом пишут таблоиды со ссылкой на официальное письмо Илона Маска, разосланное во все компании.
«В рамках этой работы мы провели тщательный анализ организации и приняли непростое решение сократить численность персонала более чем на 10% по всему миру. Нет ничего более ненавистного для меня, но это необходимо сделать», – говорится в письме главы Tesla.
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Миллиардер указал на то, что в результате быстрого роста Tesla в компании «произошло дублирование ролей и должностных функций в некоторых областях», поэтому предстоящее сокращение подготовит компанию к «следующему циклу фазы роста».
Речь идет о порядке 14 тыс. сотрудников, общее число работников Tesla составляет 140 тыс. человек.
Согласно отчету Tesla за I квартал 2024 года, обнародованному 2 апреля, компания поставила на рынок 386 810 электромобилей. Это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На фоне этого сообщения акции Tesla начали дешеветь, их цена на американской бирже Nasdaq составила 167,5 доллара за акцию, что близко к уровню поддержки в 150 долларов.
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Источник: Electrek