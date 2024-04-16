Отечественная корпорация будет производить зарядные станции для электромобилей

«Росатом» приобрел актив в виде российского производителя зарядок для электрокаров

Госкорпорация «Росатом» приобрела в собственность 50% компании «Парус электро». Предприятие специализируется на производстве зарядных станций для электромобилей, а также инверторов для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и систем хранения энергии.

Комментируя сделку, представители «Росатома» назвали ее «взаимным развитием компетенций». В настоящее время силами специалистов госкорпорации развивается производство электромобилей и литий-ионных батарей, это приобретение позволит создать единую экосистему.

«Парус электро» разрабатывает и производит системы бесперебойного питания под брендом «Связь инжиниринг», реализация продукции происходит через сеть партнеров на территории России и ближнего зарубежья.

Собственные производственные мощности ООО «Парус электро» находятся в Ленинском районе Московской области и на территории технопарка «Связь инжиниринг» в Москве. Благодаря современному оборудованию и высококвалифицированным специалистам компания успешно выполняет все ключевые технологические операции по изготовлению продукции электроники.

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Источник: Коммерсантъ