В России разработают экологичный алюминиево-скандиевый сплав для автопрома

В РУСАЛе создадут новый сплав для производства более легких колесных дисков

Ведущая компания мировой алюминиевой отрасли – один из крупнейших производителей алюминия РУСАЛ начал разработки нового алюминиево-скандиевого сплава для производства колесных дисков с целью снижения их веса. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

Сплав позволит производить сверхлегкие колеса в премиальном сегменте. Проект имеет важную экологическую составляющую, так как снижение массы колеса позволит экономить топливо и сокращать выбросы парниковых газов.

«Разрабатываемый легированный скандием сплав будет обладать прочностью более 450 мегапаскалей, что позволит получать колесный диск диаметром 21 дюйм и весом не более 9 кг. Сверхлегкие колеса обеспечат снижение расхода топлива и сокращение выбросов парниковых газов автотранспортом», – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время для производства дисков используется самый прочный сплав 6ХХХ серии (сплавы алюминий-магний-кремний), их уровень прочности не выше 370 МПа, что препятствует производству настолько облегченных колес.

Колеса из будущего сплава должны быть не только прочными, но и иметь отличную сопротивляемость к усталостным нагрузкам и коррозионную стойкость. С учетом стоимости добавки скандия содержание этого элемента в конечном сплаве составит не выше 0,08%, подчеркнули в РУСАЛе.

В продуктах для автопрома этот металл ранее не использовался, за счет снижения веса колес уменьшится расход топлива, а также сократится выброс парниковых газов. Благодаря новому сплаву повысится экологичность автокомпонентов, будет удовлетворен спрос премиального сегмента колесных дисков.

Разработки ведутся совместно со специалистами Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ). Снижение веса колеса является одним из приоритетных направлений совершенствования этих автокомпонентов и материалов для их производства.

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Источник: rusal.ru