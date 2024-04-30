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О поиске зарядки для электрокара больше не стоит беспокоиться

В Jaguar Land Rover изобрели передвижное быстрое зарядное устройство

Компания Jaguar Land Rover (JLR) разработала мобильную аккумуляторную систему хранения энергии (Battery Energy Storage System, или BESS), состоящую из использованных подключаемых гибридных аккумуляторов. По данным JLR, в быстродействующем зарядном устройстве используются семь аккумуляторов емкостью до 270 кВт.ч – этого достаточно, чтобы обеспечить питанием среднестатистическую семью из 3 человек в течение почти месяца. Или полностью зарядить 9 автомобилей Range Rover PHEV одновременно.

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Мобильная аккумуляторная система хранения BESS (Battery Energy Storage System) от JLR.
Мобильная аккумуляторная система хранения BESS (Battery Energy Storage System) от JLR.

Устройство, разработанное совместно со стартапом по хранению энергии Allye Energy и уже используется инженерами JLR для глобальных тест-драйвов нового Range Rover Electric, запуск которого запланирован на конец этого года.

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BESS, который весит почти 3,5 тонны и может использоваться в мобильном или стационарном режиме, а также в качестве устройства хранения энергии для розничных продавцов или офисов JLR, чтобы лучше использовать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, или в качестве локального энергетического буфера для обеспечения быстрой зарядки. Также рассматривается коммерческое использование за пределами автомобильного мира JLR.

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Источник: Auto-Medienportal.net

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Auto-Medienportal.net
30.04.2024
Фото:Auto-Medienportal.net
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