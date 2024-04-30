Брутальный мотовездеход оснащен мини-кухней, душем и матрасом

Polaris Xpedition превратили в практичный кемпер для бездорожья

Polaris Xpedition, известный своей прочной конструкцией и готовыми к приключениям функциями, претерпел невероятные изменения, превратившись в идеальный кемпер для бездорожья. Polaris Xpedition сочетает в себе лучшие качества спортивного мотовездехода с атрибутами внедорожника, что делает его уникальным транспортным средством.

При его разработке основной задачей Polaris было создание ТС, которым будет не только просто управлять, но и которое позволит отправиться в более глубокие и труднодоступные места, прихватив с собой необходимое оборудование для путешествия.

С помощью Draco UTV и строителя Истона Эйзеля этот мотовездеход был модернизирован, чтобы преодолевать любую местность, обеспечивая при этом владельцу все домашние удобства.

Polaris XPEDITION

От фар Kchilites до специального багажника на крыше и задней палатки от Draco – этот автомобиль полностью укомплектован для ночных приключений. В сочетании с 35-дюймовыми шинами EFX на 15-дюймовых колесах с бедлоками (фиксаторы шин) и высокопроизводительной подвеской он готов к любой трассе.

Внутри роскошь сочетается с функциональностью благодаря кожаной обивке, уютному матрасу и удобной выдвижной кухне с холодильником и раковиной. Кроме того, благодаря солнечной панели, багажнику на крыше, душу и навесу вы можете путешествовать в труднодоступные места еще и с комфортом.

Кемпер Polaris Xpedition – это не просто покоритель бездорожья, это новый образ жизни для любого любителя активного отдыха.

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Источник: IndianAutosBlog