Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для электромобилей
30 апреля
Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для электромобилей
Сильницкий: Московская область признана самой...
После мойки машины можно ослепнуть и стать бесплодным
30 апреля
После мойки машины можно ослепнуть и стать бесплодным
Врач Ходаковский: в автохимии содержатся...
Как будут работать подразделения ГИБДД на майские праздники — есть график
30 апреля
Как будут работать подразделения ГИБДД на майские праздники — есть график
Госавтоинспекция Москвы опубликовала график...

Брутальный мотовездеход оснащен мини-кухней, душем и матрасом

Polaris Xpedition превратили в практичный кемпер для бездорожья

Polaris Xpedition, известный своей прочной конструкцией и готовыми к приключениям функциями, претерпел невероятные изменения, превратившись в идеальный кемпер для бездорожья. Polaris Xpedition сочетает в себе лучшие качества спортивного мотовездехода с атрибутами внедорожника, что делает его уникальным транспортным средством.

При его разработке основной задачей Polaris было создание ТС, которым будет не только просто управлять, но и которое позволит отправиться в более глубокие и труднодоступные места, прихватив с собой необходимое оборудование для путешествия.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

С помощью Draco UTV и строителя Истона Эйзеля этот мотовездеход был модернизирован, чтобы преодолевать любую местность, обеспечивая при этом владельцу все домашние удобства.

Polaris XPEDITION
Polaris XPEDITION

От фар Kchilites до специального багажника на крыше и задней палатки от Draco – этот автомобиль полностью укомплектован для ночных приключений. В сочетании с 35-дюймовыми шинами EFX на 15-дюймовых колесах с бедлоками (фиксаторы шин) и высокопроизводительной подвеской он готов к любой трассе.

Как готовиться к путешествию на авто: правила базовые и неочевидные

Внутри роскошь сочетается с функциональностью благодаря кожаной обивке, уютному матрасу и удобной выдвижной кухне с холодильником и раковиной. Кроме того, благодаря солнечной панели, багажнику на крыше, душу и навесу вы можете путешествовать в труднодоступные места еще и с комфортом.

Кемпер Polaris Xpedition – это не просто покоритель бездорожья, это новый образ жизни для любого любителя активного отдыха.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: IndianAutosBlog

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:YouTube
30.04.2024
Фото:YouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0