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Это самый большой кроссовер в линейке, и он может преодолевать бездорожье

Smart обнародовал эскизы новационного концепта кроссовера #5 для путешествий

Компания Smart намерена презентовать в ходе предстоящего Пекинского автосалона концептуальный электрический кроссовер Smart #5 2024. Речь идет о третьей модели в линейке возрожденного немецкого бренда. Этот новационный, в части дизайна, автомобиль призван открыть новую страницу в истории автопроизводителя, и в качестве целевой аудитории выбраны сторонники активного образа жизни и любители путешествий на природу.

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Эталонная управляемость и навороты – «китаец» на замену Lexus RX

Новинка построена на электрической платформе Geely SEA, Smart #5 является самым крупным кроссовером марки, а также первой моделью с архитектурой 800В. Благодаря этому запаса хода хватит на более 600 км, у кроссовера будет ультрабыстрая зарядка аккумуляторов.

Под капотом – один или два электромотора (в версии от ателье Brabus), внешне концепт отличается брутальными формами с короткими свесами. Салон украшает широкий дисплей для пассажира и необычной формы сиденье с подножкой. Отличительной фишкой являются съемные аксессуары для активного отдыха, обеспечивающие #5 езду по бездорожью.

Эскиз концепта кроссовера Smart #5
Эскиз концепта кроссовера Smart #5

По словам производителя, серийная модель Smart #5 будет показана во второй половине 2024 года. В списке оснащения –инновационный автопилот 3-го поколения и полный комплект систем в помощь водителю. Кроссовер Smart #5 намерен стать законодателем мод в перспективном сегменте компактных электромобилей.

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Источник: carnewschina.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | CarNewsChina
22.04.2024
Фото:Depositphotos | CarNewsChina
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