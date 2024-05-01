Не в ресурсе: авто на метане предлагают переоборудовать под бензин

В Германии автомобили на природном газе могут исчезнуть как класс

По данным Федерального управления автомобильного транспорта, сегодня в Германии зарегистрировано чуть более 77 тыс. автомобилей, работающих на природном газе. Но не факт, что все они на ходу.

С годами спрос на автомобили, которые могут работать на сжатом природном газе (СПГ), резко упал по понятным причинам.

По информации ADAC, новых автомобилей, работающих на метане, не покупают, резко сократилось и количество АЗС, где можно заправить такой автомобиль.

Таким образом, у владельцев таких автомобилей остается все меньше и меньше возможностей для заправки, и иногда им приходится совершать длительные марш-броски до ближайшей заправочной станции.

Запасные части к авто на газе дороги, да еще и становится все труднее их достать. Однако баки автомобилей, работающих на природном газе, обычно подлежат замене не позднее чем через 20 лет, а в некоторых случаях даже раньше.

Дешевые подержанные баки из других стран обычно не принимаются в этой стране, поскольку на них нет разрешения и их невозможно лицензировать.

Поскольку запасные части дороги или вообще недоступны, это может привести к полному исчезновению таких автомобилей в стране, отмечают эксперты.

В качестве альтернативы специалисты предлагают переоборудовать такие автомобили для работы на бензине. Это возможно с моделями, работающими на сжатом природном газе, при условии, что в лицензии на эксплуатацию будет отмечена работа на бензине и проведены испытания на выбросы.

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Источник: auto-medienportal