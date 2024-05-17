Уютный дом для путешествий построили на шасси отечественного автомобиля
Компания «Комплексные транспортные технологии» представила автодом, созданный на шасси «Садко Next», стоимостью 13 млн рублей.
Кемпер оснащен полным приводом, двигателем объемом 4,4 литра мощностью 149 л.с. и 5-ступенчатой коробкой передач. Внутренние размеры фургона составляют 7650х2275х3600 мм.
Автокемпер имеет сдвоенную водительскую кабину, интегрированную в жилой модуль, что создает монокузов с фургоном. Дверь в кемпер расположена в зоне входной группы второго ряда кабины через выдвижную лестницу, есть поручни.
Фургон подходит для использования круглый год и оснащен светодиодным освещением, электрической сетью на 220V, автономными системами водоснабжения, вентиляции, отопления и кондиционирования. Системы работают как от двигателя автомобиля, так и от внешнего генератора, который входит в комплект.
Внутри автокемпера располагается жилой отсек и санузел. Жилая зона оборудована двухуровневыми спальными местами, раскладным столом, кухней с мойкой, встроенной варочной панелью и вытяжкой, холодильником, полками и потолочными ящиками для хранения мелочевки. В санузле есть душевая, сушильный шкаф и биотуалет.
В зоне отдыха располагается откидной монитор с возможностью подключения различных устройств.
Встроенный Wi-Fi роутер обеспечивает доступ к интернету в зоне покрытия GSM.
Комплектация, отделка, компоновка и меблировка автодома по желанию заказчика могут быть изменены.
Автодом сертифицирован и имеет одобрение Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Источник, фото: «Комплексные транспортные технологии»