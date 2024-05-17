Уютный дом для путешествий построили на шасси отечественного автомобиля

Автокемпер на базе «Садко Next» оценили в 13 млн рублей

Компания «Комплексные транспортные технологии» представила автодом, созданный на шасси «Садко Next», стоимостью 13 млн рублей.

Кемпер оснащен полным приводом, двигателем объемом 4,4 литра мощностью 149 л.с. и 5-ступенчатой коробкой передач. Внутренние размеры фургона составляют 7650х2275х3600 мм.

Автокемпер имеет сдвоенную водительскую кабину, интегрированную в жилой модуль, что создает монокузов с фургоном. Дверь в кемпер расположена в зоне входной группы второго ряда кабины через выдвижную лестницу, есть поручни.

Фургон подходит для использования круглый год и оснащен светодиодным освещением, электрической сетью на 220V, автономными системами водоснабжения, вентиляции, отопления и кондиционирования. Системы работают как от двигателя автомобиля, так и от внешнего генератора, который входит в комплект.

Внутри автокемпера располагается жилой отсек и санузел. Жилая зона оборудована двухуровневыми спальными местами, раскладным столом, кухней с мойкой, встроенной варочной панелью и вытяжкой, холодильником, полками и потолочными ящиками для хранения мелочевки. В санузле есть душевая, сушильный шкаф и биотуалет.

В зоне отдыха располагается откидной монитор с возможностью подключения различных устройств.

Встроенный Wi-Fi роутер обеспечивает доступ к интернету в зоне покрытия GSM.

Комплектация, отделка, компоновка и меблировка автодома по желанию заказчика могут быть изменены.

Автодом сертифицирован и имеет одобрение Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Источник, фото: «Комплексные транспортные технологии»