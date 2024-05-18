Появился новый комфортный способ добраться до Калининграда на машине

Самый большой в мире паром «Антей» вышел на линию «Балтийск — Усть-Луга»

17 мая в морской порт Калининград прибывает грузопассажирский автомобильный паром «Антей», который станет головным судном линии «Посейдон». Его размеры - 191 метр в длину и 26 метров в ширину – связь между Калининградской областью и европейской частью России теперь будет осуществлять самое большое в своём классе морское судно мира, что подтверждено сертификатом Книги рекордов Гиннеса.

Универсальный двухпалубный паром относится к типу RO-PAX, то есть позволяет одновременно перевозить автомобильную технику и сопровождающих её пассажиров.

Паром «Антей»

Суммарная длина автополос составляет 1700 линейных метров: на нижней палубе «Антея» могут разместиться 44 автопоезда, а на верхней — около 50. Таким образом, за один рейс судно способно принять на борт более 90 еврофур. На двух палубах размещены 24 розетки с напряжением в 380 V.

На пароме можно доставлять не только грузовые, но также легковые автомобили, автобусы, мотоциклы, специальную и строительную технику. Для водителей и пассажиров на судне предусмотрено 59 кают, рассчитанных на 149 человек.

Для комфортного путешествия на пароме имеются ресторан, бар, детская комната, где можно приятно провести время. Для мотоциклистов действуют специальные условия на приобретение билетов.

Планируется, что «Антей» будет ежемесячно выполнять 5-6 круговых рейсов. Его дедвейт (максимальное количество груза, топлива, воды, провизии, пассажиров и команды) равняется 7811 метрическим тоннам.

Судно имеет ледовый класс, что позволит перевозить грузы по Балтийскому морю круглогодично.

С приходом нового парома порядок работы железнодорожно-паромной линии «Балтийск — Усть-Луга» останется прежним. Сохранится и существующая для всех работающих на линии судов схема «одного окна».

Коммерческим оператором парома, названного в честь греческого великана, выступает ООО «Посейдон». На сайте компании можно узнать тарифы, расписание рейсов, правила перевозок, а, перейдя по ссылке, забронировать билеты на сайтах агентов.