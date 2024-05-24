На возведение инфраструктуры для электромобилей в Карелии выделят субсидии

Эксперт Холодов: строительство ЭЗС для электрокаров усилит экономику Карелии

В Карелии создадут инфраструктуру для электромобилей, о намерениях регионального правительства рассказал заместитель министра промышленности и торговли Карелии Станислав Трофимец.

Комментируя решение регионального правительства, член Общественной палаты и заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов в беседе с ИА RuNews24 рассказал, что электрозарядные станции – это инвестиции в регион.

«Жители Карелии могут самостоятельно заряжать электромобили на своем личном участке. Кроме того, сейчас очень много гибридных автомобилей и на бензине, и на электричестве. Даже в чисто электрических автомобилях зачастую имеется двигатель, который работает, как зарядка», – уточнил собеседник издания.

Отмечается, что на возведение одной электрозарядной станции (ЭЗС) инвестору возместят до 2,7 млн рублей. В настоящее время ЭЗС есть пока только в Петрозаводске, Лахденпохском районе, Сортавальском и Сегежском округах.

В планах установка ЭЗС в Приладожье, вдоль региональных и федеральных трасс. Холодов отмечает, что поддержка федерального центра окажет позитивное влияние не только на развитие придорожной инфраструктуры, но и на развитие экономики республики Карелия.

Власти Карелии очень вовремя интегрировались в освоение перспективной программы, и строительство такой инфраструктуры будет хорошей инвестицией в регион, подытожил Холодов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: runews24.ru