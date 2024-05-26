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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

21 мая новый бренд Volga на выставке ЦИПР-2024 показал линейку из трех своих автомобилей. В Нижнем Новгороде премьер-министру России Михаилу Мишустину продемонстрировали новые автомобили возрожденного бренда Volga: седан С40 и кроссоверы К30 и К40.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков назвал примерную стоимость новых автомобилей Volga. Так, цена составит около 2,5 миллиона рублей за седан C40. От 2,5 до 3 млн руб. будет стоить кроссовер K30 и от 3 до 3,5 млн рублей – кроссовер К40.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Лада Ларгус – теперь из Ижевска. Что изменил перезапуск?

На маркетплейсе теперь можно купить и российские автомобили. АВТОВАЗ объявил о начале продаж автомобилей Lada на Wildberries.

Дочерние бренды Chery хотят нарастить свою долю на рынке РФ. Omoda и Jaecoo планируют увеличить свою долю на российском рынке до 6%, сообщил Владимир Стоякин, директор брендов в России. Увеличить продажи в компании хотят за счет появления новых моделей, которые бренды представят в РФ уже в текущем году.

Наказание за скрытие номеров (рамки-перевертыши и картонки) ужесточат. Правительство РФ представило в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет за использование устройств, скрывающих государственные регистрационные номера автомобилей.

Глава Минпромторга Антон Алиханов оценил состояние российского автопрома. Он рассказал, как Россия будет добиваться того, чтобы её машины смогли достойно конкурировать с китайскими автомобилями.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:ГАЗ | АВТОВАЗ | Wikimedia | ТАСС
Количество просмотров 3
26.05.2024
Фото:ГАЗ | АВТОВАЗ | Wikimedia | ТАСС
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