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Наказание за скрытие номеров (рамки-перевертыши и картонки) ужесточат

Правительство предлагает лишать прав от 1 года до 1,5 лет за скрытие номеров

Правительство России представило в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет за использование устройств, скрывающих государственные регистрационные номера автомобилей.

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В настоящее время за такое нарушение прав могут лишить на три месяца. Также предлагается аналогичное наказание для водителей, повторно управлявших автомобилем без номеров.

В пояснительной записке к документу отмечается, что количество правонарушений по статье 12.2 КоАП (управление транспортным средством с нарушением правил установки регистрационных знаков) растет, что свидетельствует о «недостаточной эффективности текущего правового регулирования».

Юрист объяснил, почему важно ужесточить наказание за сокрытие автомобильных номеров

Согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП, в настоящее время за управление автомобилем без номеров или использование устройств для их сокрытия или видоизменения предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Законопроект предлагает выделить сокрытие госзнаков в отдельный состав правонарушения и назначить наказание в виде лишения прав на срок до 1,5 года с конфискацией этих устройств.

При повторном нарушении срок лишения прав увеличится с нынешних 1-3 месяцев до 1,5 года.

В документах к законопроекту указано, что государственно-правовое управление президента РФ не имеет принципиальных возражений по данному законопроекту.

Эксперты считают, что в условиях развития современных технологий, позволяющих скрывать или изменять номерные знаки транспортных средств, особенно важно повысить эффективность мер противодействия подобным противоправным действиям.

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Источник: «Коммерсант»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:ITAR-TASS
Количество просмотров 3
24.05.2024
Фото:ITAR-TASS
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