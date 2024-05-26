Российские туристы рассказали, хватает ли им денег на путешествия

«Авивасейлс»: 47% туристов выходят за рамки бюджета в путешествии

По данным исследования сервиса «Авиасейлс», почти половина путешественников выходят за рамки бюджета во время отпуска. Лишь 18% россиян могут сразу оплатить поездку, а остальные вынуждены откладывать деньги.

Самыми популярными категориями для экономии оказались: авиаперелёты (47%), проживание (18%) и питание (11%). Некоторые туристы (6%) откладывали средства и на шопинг.

Опрос показал, что 47% респондентов превысили бюджет, брали деньги в долг или ограничивались самым необходимым. Однако большинство путешественников планируют пересмотреть свои финансовые привычки. Четверть намерены найти способы сократить расходы. Каждый пятый планирует увеличить сумму отложенных средств. Каждый седьмой будет более тщательно планировать свои траты.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: РИА Новости