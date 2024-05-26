Мобильный офис или отель на колесах — где такие делают?

Опубликовано видео об истории белорусского предприятия «МАЗ-Купава»

Начавшись, как вполне обычный советский кооператив, к настоящему моменту «МАЗ-Купава» стало большущим предприятием, которое отлично знают в Белоруссии, которое присутствует в России и выходит на европейский рынок. От первых скромных «прицепов-дач» до настоящих дворцов на колесах – таков путь!

Один из интереснейших проектов «МАЗ-Купава» последних лет – это, конечно, передвижной отель для ралли-рейдовой команды «МАЗ-СПОРТавто», которая недавно составила большую конкуренцию российскому КАМАЗу на бахе «Арчеда». Причем конкуренцию во всем – как в скорости на трассе, так и в обеспечении коллектива. И ведь это вещи взаимосвязанные!

Важнейший элемент такого подхода – как раз гостиница на колесах. Она появилась в распоряжении «МАЗ-СПОРТавто» в 2019 году и дала возможность команде полноценно отдыхать в нескольких «купе» на манер железнодорожных и пользоваться бытовым блоком со всеми удобствами.

Кроме этого, предприятие выпускает на продажу мобильные офисы, мастерские и, конечно же, автодома. Знакомимся с большой историей «МАЗ-СПОРТавто» и с ее нынешними возможностями в обзорном видео.

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Источник: AUTO VIDEO