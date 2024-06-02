Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

АВТОВАЗ назвал дату презентации новой модели Lada Iskra. Базовой моделью станет седан, именно его покажут на Петербургском международном экономическом форуме, где АВТОВАЗ выступает национальным партнером.

ГИБДД вернули название Госавтоинспекция (ГАИ). Об этом в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России сообщил глава ведомства Михаил Черников. Юрист Сергей Радько перечислил изменения, которые произойдут после переименования ГИБДД.

Автомобили LADA теперь можно купить еще на одном маркетплейсе. АВТОВАЗ открыл продажи своих машин на Ozon.

В ГАИ повысят эффективность дорожных камер их переносом на опасные участки. Планируется переместить неэффективные комплексы фотовидеофиксации на наиболее аварийные участки дорог общего пользования, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников. Сейчас на трассах страны установлено около 29 тысяч таких комплексов, и в местах их установки наблюдается заметное снижение аварийности, пояснил Черников.

АВТОВАЗ готов представить новую версию Нивы. Завод планирует представить Ниву с полностью электрической начинкой на ПМЭФ-024. Экспонируемая Lada e-Niva Travel – это концепт-кар, «созданный для демонстрации технологий и инженерного мастерства компании».