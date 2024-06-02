#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер GAC GS3
2 июня
Мощный мотор, просторный салон, крутой дизайн – яркий «кросс» за 2,3 млн рублей
Эксперт «За рулем» рассказал, что собой...
Cognitive Pilot
2 июня
В России разработали полностью беспилотный трактор без кабины: что за зверь?
Серийный выпуск беспилотного трактора от...
Вызвать ГАИ при наезде на вас электросамоката — хорошая идея? Мнение юриста
2 июня
Вызвать ГАИ при наезде на вас электросамоката — хорошая идея? Мнение юриста
Юрист разъяснил порядок действий при наезде...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

АВТОВАЗ назвал дату презентации новой модели Lada Iskra. Базовой моделью станет седан, именно его покажут на Петербургском международном экономическом форуме, где АВТОВАЗ выступает национальным партнером.

ГИБДД вернули название Госавтоинспекция (ГАИ). Об этом в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России сообщил глава ведомства Михаил Черников. Юрист Сергей Радько перечислил изменения, которые произойдут после переименования ГИБДД.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Ретротест «кабана»: доводчики дверей есть, а где же кожаный салон?

Автомобили LADA теперь можно купить еще на одном маркетплейсе. АВТОВАЗ открыл продажи своих машин на Ozon.

В ГАИ повысят эффективность дорожных камер их переносом на опасные участки. Планируется переместить неэффективные комплексы фотовидеофиксации на наиболее аварийные участки дорог общего пользования, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников. Сейчас на трассах страны установлено около 29 тысяч таких комплексов, и в местах их установки наблюдается заметное снижение аварийности, пояснил Черников.

АВТОВАЗ готов представить новую версию Нивы. Завод планирует представить Ниву с полностью электрической начинкой на ПМЭФ-024. Экспонируемая Lada e-Niva Travel – это концепт-кар, «созданный для демонстрации технологий и инженерного мастерства компании».

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:За Рулем«За рулем»
02.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0