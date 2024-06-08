Вспомнить всё: что важно при поездке на пикник

В СберАвто напомнили, о чем важно не забыть при поездке на пикник на автомобиле

Эксперты СберАвто подготовили четыре правила для тех, кто собирается «вкусно» провести выходные на природе.

Планируем маршрут

Тщательное планирование маршрута так же важно, как выбор живописного места для пикника. Перед тем как свернуть на неасфальтированную дорогу, рекомендуется заранее оценить её проходимость: есть ли глубокие колеи или большие лужи, которые могут создать проблемы? Если в предшествующие сутки шёл дождь, то лучше избегать бездорожья. Также важно помнить о правилах движения по гравийным и грунтовым дорогам, и добавить в план поездки дополнительное время на преодоление сложных участков маршрута.

Собираем вещи

Для перевозки мясных заготовок или напитков идеально подойдут термосумки или автомобильные холодильники. Разместить автомобильный холодильник можно на полу, в багажнике или на сиденьях, обеспечив при этом около 15 см свободного пространства вокруг него. В бардачке или багажнике автомобиля рекомендуется хранить рулоны мусорных мешков, пакеты для заморозки продуктов или пищевую пленку – это обязательно понадобится после завершения пикника. Кроме того, необходимо не забыть о запасе воды для мытья рук и посуды.

Продумываем риски

Обычную автоаптечку рекомендуется дополнить салфетками, пластырем, средством для дезинфекции ран, аэрозолью против насекомых и антигистаминными препаратами. Также полезно иметь в багажнике автомобильный насос или компрессор, а также набор для ремонта шин. Фонарь, лопата, стандартный набор инструментов и сохраненный заранее номер эвакуаторной службы могут оказаться полезными в пути. Если пикник предполагает музыкальное сопровождение, лучше взять с собой портативную колонку для подключения к смартфону: воспроизведение музыки в машине без заведенного двигателя может разрядить аккумулятор.

Соблюдаем правила стоянки

При выборе места для пикника важно помнить о правилах парковки, чтобы избежать штрафов. Например, запрещено оставлять машину в местах, где находятся памятники природы или дендрологические парки. Парковка у водоемов также имеет свои особенности: водоохранная зона вокруг рек, озер и морей запрещает ставить автомобиль ближе чем на 50 метров (а чем больше водоем, тем шире зона охраны — например, у моря она достигает полукилометра).

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Источник: СберАвто