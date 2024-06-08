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Российские туристы рассказали о том, что для них важно в путешествиях

OneTwoTrip: россиянам в турах важны наличие пляжа и отсутствие языкового барьера

Лето – время долгожданных отпусков и путешествий. Где же провести эти драгоценные дни? Российские туристы, похоже, уже определились: пляжный отдых и комфорт – главные приоритеты.

Согласно исследованию сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, 87% российских туристов чувствуют себя комфортно в популярных туристических местах. При этом, для 84% важно наличие достопримечательностей и исторических объектов. И, конечно же, 83% не представляют летний отдых без пляжа.

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Другим важным фактором при выборе направления является отсутствие языкового барьера. Его учитывают 64% путешественников. Столько же важно для них наличие прямых рейсов, сокращающих время в пути и минимизирующих стресс.

Интересно, что только 56% туристов обращают внимание на категорию отеля. Для остальных количество звезд не имеет решающего значения. Возможно, они предпочитают уютные апартаменты, гостевые дома или виллы с собственным бассейном, отдавая приоритет индивидуальному комфорту.

Также 55% опрошенных учитывают местную кухню и ее особенности. Это говорит о том, что россияне интересуются новой культурой и хотят попробовать традиционные блюда места, которое они посещают.

При выборе места для отпуска, 60% туристов отдают предпочтение отдыху на природе. Однако, 40% туристов отправляются в мегаполисы для погружения в городскую атмосферу, посетить музеи и театры, пройтись по улицам и попробовать городскую кухню.

Немаловажную роль при выборе места для отпуска играют цена (28%), уровень безопасности (15%) и климат (14%).

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
08.06.2024
Фото:Unsplash
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