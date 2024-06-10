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Аналитики прогнозируют снижение цен на бензин в России

Экономист Шедько рассказал, что будет с ценами на бензин текущим летом

Цены на бензин на АЗС в июле останутся на прежнем уровне или вырастут на 0,1-0,5% по сравнению с июнем. Таким прогнозом с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

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По его словам, на рост цен топлива влияет летний сезон отпусков, на этом фоне традиционно формируется повышенный спрос, как следствие – повышение розничных цен на топливо для конечного потребителя.

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«Ряд нефтеперерабатывающих заводов летом будет находиться на плановом ремонте. Это тоже может привести к дополнительному снижению поставок на АЗС и, соответственно, к небольшому росту цен», — объяснил собеседник издания.

По мнению Шедько, снижению цен на топливо способствуют ограничения на экспорт бензина на июль – август текущего года. При условии увеличения предложения топлива на внутреннем рынке России, цены на бензин могут незначительно снизиться, предположил эксперт.

Напомним, в начале июня текущего года литр бензина АИ-92 на заправках продают по 51,33 руб (+0,51% за месяц и +6,49% за год), а литр АИ-95 – за 55,2 руб (+0,36% за месяц и +6,59% за год).

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Источник: gazeta.ru

10 июня
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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Количество просмотров 1
10.06.2024
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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