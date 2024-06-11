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В России раскрыт дорожный картель с миллиардными нарушениями

ФАС обнаружила дорожный картель с нарушениями на ₽1,6 млрд в Рязанской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения на сумму в 1,6 млрд рублей на торгах в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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Источник: ФАС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
11.06.2024
Фото:Depositphotos
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