В России раскрыт дорожный картель с миллиардными нарушениями

ФАС обнаружила дорожный картель с нарушениями на ₽1,6 млрд в Рязанской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения на сумму в 1,6 млрд рублей на торгах в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Уточняется, что ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СтройКапиталлГрупп» и ООО «ПромПесок».

ФАС подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах.

Известно, что компании подписали контракты на работы по подготовке проектной документации, капремонту автодорог и на инженерные изыскания. Торги проходили в Рязанской области.

В случае доказательства вины подозреваемых им будут грозить штрафы.

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Источник: ФАС