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Стали известны подробности о строительстве нового курорта в Запорожской области

К строительству курорта «Приморск» привлекут инвесторов объектов ОИ-2014

Запорожская область, ставшая частью России, готовится к реализации масштабного проекта – строительству круглогодичного курорта «Приморск» на берегу Азовского моря. Проект, уже получивший статус федерального, претендует стать ключевой точкой притяжения туристов, привлекая крупные инвестиции и закладывая основу для развития региона.

По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, курорт «Приморск» разместится на песчаной Обиточной косе и займет порядка 6 тысяч гектаров. Общий объем инвестиций в проект составит впечатляющие 351 миллиард рублей, а начало строительства запланировано на 2028 год. Ввод в эксплуатацию намечен на 2035 год, но возможно и поэтапное развитие с завершением к 2030 году.

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Ключевым фактором успеха проекта станет привлечение крупных инвесторов, успешно реализовавших сочинский олимпийский проект.

В настоящее время проект находится на стадии технической проработки, а до конца года будет разработана детальная дорожная карта. В нее войдут все необходимые этапы реализации, с учетом интересов инвесторов, муниципалитетов и региона в целом.

«Приморск» будет не только курортом, но и важной инвестиционной площадкой. Планируется строительство набережных, коммерческих объектов и развитой инфраструктуры. Это привлечет новых жителей, создаст рабочие места и стимулирует экономический рост региона.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
12.06.2024
Фото:Wikimedia
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