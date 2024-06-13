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Симбиоз туризма и науки: в Госдуме придумали, как развивать в РФ новые направления

В Госдуме хотят законодательно закрепить понятие «научно-образовательный туризм»

В России нужно сформировать формат научно-образовательного туризма и закрепить его на законодательном уровне. С такой инициативой к генеральному директору корпорации «Туризм.РФ» обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, об этом сообщила ее пресс-служба.

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«Сегодня у нас нет такого формата туризма, как научно-образовательный, который бы позволял приобретать во время каникул дополнительные знания и навыки. Предлагаю создать такой новый туристический продукт, который станет синергией развития туризма и науки», – подчеркнула вице-спикер.

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По мнению Яровой, понятие «научно-образовательного туризма» нужно закрепить законодательно, чтобы сформулировать унифицированные требования к инвесторам, реализующим проекты в этом направлении, а также к органам исполнительной власти.

«В свете задач, поставленных президентом, должны появиться новые виды внутреннего туризма, которые бы позволили дать качественно другие решения, и соединить формат отдыха и путешествия с семейным досугом, воспитательно-образовательным, лечебным и научно-просветительским туризмом», – объяснила депутат.

В качестве примера Яровая привела камчатские институты вулканологии, геологоразведки, океанографии и заповедник. В настоящее время готовятся новые национальные проекты, они должны иметь прикладное значение, а мы соединим запрос на научный потенциал и на путешествия, предлагает вице-спикер.

Отмечается, что гендиректор компании «Туризм.РФ» поддержал инициативу Яровой и выразил готовность интегрироваться в совместный процесс проработки предложений с целью их дальнейшей реализации.

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Источник: ТАСС

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 4
13.06.2024
Фото:freepik / freepik
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