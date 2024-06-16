Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

АВТОВАЗ назвал сроки запуска в производство кроссовера на базе Весты

Постановка на производство кроссовера на платформе Lada Vesta ожидается в самом начале 2026 года, а не в конце 2025-го, как планировалось ранее. Пока нет подробностей по дизайну, названию и наличию/отсутствию полного привода у этой модели.

Законодатели готовят новый штраф для водителей

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложит изменения в законодательство, предусматривающие штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за опасное вождение. За повторное нарушение водителей могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев. Автоэксперт Константин Лигачев объяснил, почему водители вынуждены совершать опасные маневры.

Лимит выплат при оформлении ДТП по европротоколу увеличат в России

Комитет ГД по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по европротоколу (без участия сотрудников полиции) со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроссовер Xcite с полным приводом — названы сроки запуска в производство

На предприятии «Автозавод Санкт-Петербург» (ранее — завод Nissan) планируют поставить на конвейер новую модель — полноприводный кроссовер Xcite. Технических подробностей пока не приводится, но известно, что автомобиль будет запущен в производство осенью 2024 года.

В Совфеде предложили разрешить скорой помощи таранить автомобили

Сенатор Гибатдинов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой не преследовать работников скорой помощи, которые вынуждены оперативно принимать решение и таранить автомобили-помехи в критических ситуациях. Также он предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов за помехи, которые создают несознательные автомобилисты скорой помощи.