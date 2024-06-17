Для туристов комфортная инфраструктура не менее важна, чем автодороги

На форуме «Путешествуй!» обсудили инвестиции в будущее развитие автотуризма

В ходе туристического форума «Путешествуй!» прошла панельная сессия «Расширение межрегиональных маршрутов, транспортной доступности и развитие придорожной инфраструктуры».

Открыл ее телеведущий и опытный путешественник Константин Буше. Он отметил, что для автотуристов безопасность передвижения является приоритетом. Важно, чтобы в любой ситуации можно было получить помощь, поесть, попить, заправить автомобиль и т.д.

«Предоставьте нам эту безопасность, и мы с удовольствием будем путешествовать по родной земле, по Российской Федерации», – подчеркнул он в своем выступлении.

Автомобильный туристический маршрут — это единый продукт

Основой концепции является автомобильный туристический маршрут, объединяющий автодороги, придорожную инфраструктуру, связь, интернет-соединения, площадки отдыха, многофункциональные зоны (МФЗ), систему навигации и объекты туристического показа и туристической инфраструктуры. Все это образует единый продукт, вокруг которого всё и выстраивается.

Проведена большая работа по определению главных туристических направлений. Максимальный турпоток обеспечивают четыре федеральные дороги, которые находятся под особым вниманием. Это трассы М-4, М-8, М-11 и М-12. В зоне тяготения этих дорог находится порядка 18 регионов, и сейчас в пилотном режиме с ними прорабатывается развитие туристических маршрутов.

Вдоль дорог должны быть размещены многофункциональные зоны дорожного сервиса, и такая работа уже проводится.

На сети федеральных дорог сегодня имеется порядка 440 комплексов МФЗ, и дополнительно нужно создать около 470 таких зон, чтобы обеспечить туристам комфортное и «бесшовное» путешествие. Например, на трассе М-11 каждые 20 км располагается площадка отдыха, где можно удовлетворить базовые потребности, а каждые 50-70 км – МФЗ. Этот подход нужно масштабировать и на другие дороги.

Возврат к «пятилеткам»

При строительстве многофункциональных зон (МФЗ) сначала приходят крупные компании (ВИНКи) с заправочными станциями, а затем к ним добавляются менее маржинальные объекты.

МФЗ регламентируется нормативной базой, но понятно, что сами пользователи диктуют то, что нужно рынку, а также коммерческие структуры, которые прислушиваются к пользователям. Это бизнес, участие государства тут минимально, но где-то «мы помогаем, организовываем, предоставляем участки, иногда без аукционов».

Сейчас проходит ремонт трассы Золотое кольцо – от Владимира до Суздаля. Здесь уже существует АЗС крупного оператора, и в рамках капитального ремонта был выделен земельный участок чуть меньше 2 гектаров. Этот участок был наполовину разделен, и сейчас ведется активное взаимодействие с оператором мотелей и компанией общественного питания. Таким образом, обычная заправка будет превращена в многофункциональную зону. Но важно понимать, что это не работа «одного лица» – дорожника или инвестора, это командная работа.

С 2022 года Росавтодор вернулся к пятилетним планам дорожной деятельности, и президент поставил задачу создать объекты инфраструктуры, которые входят в этот план.

Какими бывают МФЗ?

Анастасия Козлова, генеральный директор ООО «Автодор-Девелопмент», рассказала о строительстве многофункциональных зон (МФЗ) на платных дорогах. В 2019 году, когда все только начиналось, попытались разобраться, что же такое МФЗ?

Пришлось разрабатывать единый подход и стандарт, включающий архитектурные, планировочные и организационно-юридические аспекты, которые были совершенно новыми. Дорожники сначала отнеслись к этому с осторожностью, но в 2021 году концепция была утверждена, и сегодня она уже воплощается в жизнь, а МФЗ вошла в обязательный перечень инфраструктуры для развития автотуризма в рамках Концепции развития автомобильного туризма до 2035 года, которая была утверждена в этом году Правительством РФ. Работы по созданию МФЗ в новом формате велись начиная с трассы М-12, с дальнейшим расширением фокуса на М-11, ЦКАД и некоторые участки М-4.

Например, совместно с «Лукойлом» на трассе М-12 в районе Лакинска (Владимирская область), удалось сформировать и построить первое Единое Сервисное здание в составе МФЗ. На этой же локации скоро появится АГЗС, как альтернатива жидкомоторному топливу, и прорабатывается создание регионального выставочного центра. На территории этого многофункционального комплекса в составе Единого сервисного здания расположены игровые и спортивные площадки, летняя терраса, внутри находится полноценный фудкорт с различными видами и форматами кухни, супермаркет, аптека, комната матери и ребенка, туалетные комнаты, прачечные и душевые.

Об электрозаправках

Модератором мероприятия выступил Степан Кузьменко, заместитель генерального директора издательства «За рулем». Он, в частности, отметил, что издательство «За рулем» готовит автопробег во Владивосток на электрическом транспорте. Поездка только в одну сторону займет 47 дней, и из-за недостатка электрозаправок придется брать с собой генераторы, так как электрозаправочные станции есть лишь на некоторых АЗС, и, как правило, они маломощные.

Анастасия Козлова в своем выступлении как раз затронула тему электрозаправок. Когда человек на электромобиле едет по высокоскоростной трассе, он не желает ставить автомобиль на зарядку на ночь, он хочет зарядить его за 25 минут в комфортных условиях и продолжить поездку. Сегодня это сложно реализовать, однако удалось заключить соглашение с ПАО «РусГидро» о создании электрохабов в формате единых сервисных зданий, и уже определены четыре такие локации. Таким образом, сервис для туристов на электромобилях также постепенно развивается.

Козлова также отметила, что в плане автотуризма потенциал в стране просто неисчерпаемый: по исследованию НАФИ, более 40% россиян вообще никогда не выезжали из своего региона.

«Важно, как мы сейчас сработаем, чтобы этот потенциал раскрыть. А МФЗ, в том числе, являются «ключиком» для развития территории», – подчеркнула она.

О форуме

IV Российский туристический форум «Путешествуй!» проходил с 12 по 16 июня 2024 года на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

За пять дней в деловой и фестивальной программах приняли участие более 500 тысяч гостей, а выставочная экспозиция насчитывала более 85 экспонентов, в числе которых были представлены все 89 субъектов РФ.

В этом году Михаил Мишустин подписал распоряжение о придании форуму статуса ежегодного.

«За рулем» выступил генеральным информационным партнером мероприятия.