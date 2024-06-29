Туристические предпочтения россиян изменились — в топ впервые вошла эта страна

Россияне стали чаще выбирать для поездок Китай вместо Египта

Предпочтения россиян в 2024 году изменились, и они стали чаще выбирать поездки в Китай вместо Египта. В период с января по май число российских туристов в КНР выросло более чем на четверть, и Поднебесная прочно заняла место в топе популярных зарубежных направлений текущего года. Такими выводами поделились аналитики оператора Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов.

Также растет спрос у туристов из РФ на экзотические направления, такие как Маврикий, Мальдивы и Марокко. Но лидером из числа самых востребованных заграничных остается Турция. По данным аналитиков, за пять месяцев количество поездок в эту страну в 2024 году выросло еще на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На втором и третьем местах расположились Казахстан (–25% год к году) и Белоруссия (+10%). Затем идут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – за год интерес снизился на 6%. Замыкает топ-5 Китай, количество поездок в эту страну выросло на 26%, таким образом он обогнал Египет и Таиланд. Отмечается, что в эти страны поток туристов снизился на 49% и 62% соответственно.

Также россияне выбирали и дальние направления, в частности, вырос интерес к странам Азии и Африки. Популярность Мальдив у туристов из РФ выросла в семь раз, Маврикия – в шесть раз, Японии – в 2,4 раза, Марокко – 1,6 раза.

На фоне общего падения спроса на поездки в Европу (-11%) традиционно востребованные страны демонстрируют устойчивую динамику. В частности, поездки во Францию выросли на 38%, Италию – на 19%, а Испанию – на 14%.

Примечательно, что за границей россияне чаще пользуются мессенджером Telegram – согласно данным Yota, в роуминге это приложение сместило VK, за год активность туристов в мессенджере выросла на 26%. На третьем месте видеохостинг YouTube. Также россияне часто в роуминге используют музыкальные и картографические сервисы.

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Источник: Forbes