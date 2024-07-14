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Toyota Land Cruiser 300
14 июля
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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В Госдуме хотят ограничить стоимость эвакуации автомобиля в регионах РФ

Госдума РФ рассмотрит законопроект об ограничении в регионах стоимости эвакуации транспортных средств нарушителей на штрафстоянку. Соответствующий законопроект внес в Госдуму глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

За ростом цен на АЗС будут следить ФАС и Минэнерго — распоряжение правительства

В России необходимо отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности переработки, чтобы не допустить роста цен выше инфляции. Такое поручение Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) дал вице-премьер Александр Новак

Ответственность за сокрытие госномеров ужесточили на законодательном уровне

Крупнее Весты, один из самых доступных китайских авто в РФ: тест и обзор

Госдума России на очередном пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, в рамках которого автовладельцев будут лишать прав на срок до полутора лет за управление транспортным средством со скрытыми госномерами. Также в рамках законопроекта предлагается лишать прав на срок до полутора лет в случае повторного управления транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

В Совфеде призвали дать четкое определение понятию автофиксации нарушений ПДД

В России нужно дать четкое определение понятию автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) специальными техническими средствами, заявила первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Она предлагает закрепить порядок применения в этих целях новых цифровых технологий и инструментов. При этом важно установить регламент использования персональных данных граждан и обеспечить гарантией их защиты.

Водителей накажут штрафом до 30 тысяч рублей за это нарушение ПДД

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, в рамках которого предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей за езду в пьяном виде на электросамокатах. Также предусмотрены штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) или велосипедов за превышение установленной скорости движения.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
14.07.2024
Фото:«За рулем»
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