Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В Госдуме хотят ограничить стоимость эвакуации автомобиля в регионах РФ

Госдума РФ рассмотрит законопроект об ограничении в регионах стоимости эвакуации транспортных средств нарушителей на штрафстоянку. Соответствующий законопроект внес в Госдуму глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

За ростом цен на АЗС будут следить ФАС и Минэнерго — распоряжение правительства

В России необходимо отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности переработки, чтобы не допустить роста цен выше инфляции. Такое поручение Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) дал вице-премьер Александр Новак

Ответственность за сокрытие госномеров ужесточили на законодательном уровне

Госдума России на очередном пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, в рамках которого автовладельцев будут лишать прав на срок до полутора лет за управление транспортным средством со скрытыми госномерами. Также в рамках законопроекта предлагается лишать прав на срок до полутора лет в случае повторного управления транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

В Совфеде призвали дать четкое определение понятию автофиксации нарушений ПДД

В России нужно дать четкое определение понятию автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) специальными техническими средствами, заявила первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Она предлагает закрепить порядок применения в этих целях новых цифровых технологий и инструментов. При этом важно установить регламент использования персональных данных граждан и обеспечить гарантией их защиты.

Водителей накажут штрафом до 30 тысяч рублей за это нарушение ПДД

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, в рамках которого предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей за езду в пьяном виде на электросамокатах. Также предусмотрены штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) или велосипедов за превышение установленной скорости движения.