Почему короткие поездки могут угробить мотор автомобиля
Поездки на короткие расстояния могут быть вредны для автомобиля, отмечает эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Так, при прогреве двигателя в масло попадает топливо. Это происходит из-за того, что мотор, пока он холодный, работает на обогащенной смеси. А за короткую поездку топливо не успевает испариться. Накапливаясь в масле, оно ухудшает его свойства, рассказал специалист.
Комментарий эксперта
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
– При таких режимах езды в масле скапливается не только топливо, но и вода. При остывании двигателя на стенках цилиндров образуется конденсат, и капли стекают в поддон. Вода с маслом образуют эмульсию, имеющую низкие смазывающие свойства.
Иногда замерзшая в поддоне вода даже перекрывает подачу масла через маслоприемник.
Также при коротких поездках образуется нагар. Это происходит, если мотор долгое время работает на обогащенной смеси и при низких температурах. Камера сгорания, клапаны, свечи зажигания покрываются толстым слоем углеродистых отложений.
– Такие режимы работы могут приводить к закоксовке поршневых колец. Как следствие — масложор. Могут отказывать заросшие нагаром свечи зажигания и даже прогорать клапаны, если нагар будет препятствовать их полному закрытию.
О прочих последствиях поездок на короткие расстояния читайте в материале эксперта.
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Супертест моторных масел
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