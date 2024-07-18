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Почему короткие поездки могут угробить мотор автомобиля
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Почему короткие поездки могут угробить мотор автомобиля
Эксперт «За рулем» Ревин рассказал, чем вредны...

Почему короткие поездки могут угробить мотор автомобиля

Эксперт «За рулем» Ревин рассказал, чем вредны для машины короткие поездки на 8-10 км

Поездки на короткие расстояния могут быть вредны для автомобиля, отмечает эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Так, при прогреве двигателя в масло попадает топливо. Это происходит из-за того, что мотор, пока он холодный, работает на обогащенной смеси. А за короткую поездку топливо не успевает испариться. Накапливаясь в масле, оно ухудшает его свойства, рассказал специалист.

Комментарий эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

При таких режимах езды в масле скапливается не только топливо, но и вода. При остывании двигателя на стенках цилиндров образуется конденсат, и капли стекают в поддон. Вода с маслом образуют эмульсию, имеющую низкие смазывающие свойства.

Иногда замерзшая в поддоне вода даже перекрывает подачу масла через маслоприемник.

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Также при коротких поездках образуется нагар. Это происходит, если мотор долгое время работает на обогащенной смеси и при низких температурах. Камера сгорания, клапаны, свечи зажигания покрываются толстым слоем углеродистых отложений.

– Такие режимы работы могут приводить к закоксовке поршневых колец. Как следствие — масложор. Могут отказывать заросшие нагаром свечи зажигания и даже прогорать клапаны, если нагар будет препятствовать их полному закрытию.

О прочих последствиях поездок на короткие расстояния читайте в материале эксперта.

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

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Оценка экспертов лаборатории

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 3
18.07.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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