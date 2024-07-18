Почему короткие поездки могут угробить мотор автомобиля

Эксперт «За рулем» Ревин рассказал, чем вредны для машины короткие поездки на 8-10 км

Поездки на короткие расстояния могут быть вредны для автомобиля, отмечает эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Так, при прогреве двигателя в масло попадает топливо. Это происходит из-за того, что мотор, пока он холодный, работает на обогащенной смеси. А за короткую поездку топливо не успевает испариться. Накапливаясь в масле, оно ухудшает его свойства, рассказал специалист.

Комментарий эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– При таких режимах езды в масле скапливается не только топливо, но и вода. При остывании двигателя на стенках цилиндров образуется конденсат, и капли стекают в поддон. Вода с маслом образуют эмульсию, имеющую низкие смазывающие свойства.

Иногда замерзшая в поддоне вода даже перекрывает подачу масла через маслоприемник.

Также при коротких поездках образуется нагар. Это происходит, если мотор долгое время работает на обогащенной смеси и при низких температурах. Камера сгорания, клапаны, свечи зажигания покрываются толстым слоем углеродистых отложений.

– Такие режимы работы могут приводить к закоксовке поршневых колец. Как следствие — масложор. Могут отказывать заросшие нагаром свечи зажигания и даже прогорать клапаны, если нагар будет препятствовать их полному закрытию.

О прочих последствиях поездок на короткие расстояния читайте в материале эксперта.

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