Опрос показал, сколько россиян верит в связанные с путешествиями приметы

«Яндекс Путешествия»: более 50% российских путешественников верят в приметы

Больше половины россиян признались, что верят в приметы, связанные с путешествиями. Этот факт подтверждает опрос, проведенный сервисом «Яндекс Путешествия», который выявил интересные тенденции в поведении российских туристов.

Оказалось, что 15% опрошенных столкнулись с ситуациями, когда их поездка «сорвалась» или прошла неудачно из-за несоблюдения примет. Это говорит о том, что суеверия могут оказывать реальное влияние на планы путешественников.

Самые популярные приметы:

«Посидеть на дорожку» – абсолютный лидер, её соблюдают 74% россиян.

«Не возвращаться за забытыми вещами» – 40% считают эту примету важной.

«Посмотреть в зеркало перед выходом» – 38% обязательно это делают перед дорогой.

«Держать планы в тайне» – 20% боятся сглазить удачу и не рассказывают о поездке до самого отъезда.

«Не путешествовать в пятницу 13-го» – 8% избегают этой даты.

«Не отправляться в дорогу в понедельник» – 5% не хотят начинать путешествие в этот день недели.

«Не фотографироваться перед поездкой» – 3% строго соблюдают эту примету.

Каждый десятый путешественник на непредвиденные ситуации в поездках реагирует с энтузиазмом и с азартом принимается их решать. Еще примерно столько же путешественников на срыв планов реагируют спокойно, добавляя, что выбить из колеи их не так-то просто.

Согласно опросу, большинство россиян (51%) встречаются с непредвиденными ситуациями во время путешествий лишь иногда. 42% респондентов либо никогда не попадали в такие ситуации, либо они случаются крайне редко.

Более трети путешественников хоть раз в жизни забывали что-то важное в отеле. Это может быть зарядка для телефона, любимые духи или документы. Почти треть (29%) хотя бы раз опаздывали на свой рейс. 19% теряли что-то важное во время поездки. 14% приезжали на вокзал или в аэропорт, перепутав время, а 8% ошибались с аэропортом или вокзалом.

Каждый 10-й россиянин сталкивался с тем, что кто-то из его окружения путал города или страны прилета.

Самый распространенный страх среди россиян (53%) – это потеря денег. Треть россиян в принципе начинают стрессовать, когда всё идет не по плану, а чуть более четверти в такие моменты начинают чувствовать разочарование. 20% напрягает то, что им придется заново продумывать график и план действий на поездку.

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Источник: Известия