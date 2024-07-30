Россиянам рассказали, где можно получить информацию о фактическом движении поездов

В РЖД запустили горячую линию после схода поезда под Волгоградом

В компании «Российские железные дороги» (РЖД) создали «горячую линию» по вопросам, связанным со сходом пассажирского поезда под Волгоградом.

«В РЖД создана "горячая линия" по вопросам, связанным с происшествием: 8-800-775-00-00, далее нажать 2», – говорится в сообщении компании.

Напомним, накануне, 29 июля, в 12:35 мск на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд. В результате произошло столкновение с проходящим пассажирским поездом № 491, следующим по маршруту Казань – Адлер.

В результате инцидента с рельсов сошли восемь вагонов, известно, что в поезде на момент аварии находились 803 пассажира. Примерно 140 из них получили травмы различной степени тяжести. Некоторые пассажиры госпитализированы в медучреждения, где им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время движение поездов на перегоне остановлено. Железнодорожники прилагают усилия, чтобы сократить задержку поездов и полностью восстановить движение на перегоне Гремячая – Котельниково.

Информацию о фактическом движении поездов в режиме реального времени можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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Источник: t.me/telerzd