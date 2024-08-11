Систему «все включено» в Турции снова хотят отменить

Huriyet: турецкие отели планируют отказаться от системы all inclusive

Система «все включено», которая долгое время была визитной карточкой турецкого туризма, сегодня сталкивается с серьезной критикой. Представители турецкого турбизнеса все чаще высказываются за ее отмену, а некоторые эксперты считают, что настало время двигаться дальше.

Критики «все включено» указывают на ряд проблем, связанных с этой системой. Стремясь предложить туристам максимально низкую цену, некоторые отели экономят на качестве еды, напитков и сервиса. Ограниченный выбор блюд и развлечений часто делает отдых однообразным, а туристы оказываются «запертыми» в стенах отеля. Постоянное потребление ресурсов и генерация отходов в отелях, работающих по системе «все включено», негативно сказываются на окружающей среде. Туристы, предпочитающие «все включено», реже посещают местные рестораны, магазины и достопримечательности, что снижает доходы местных жителей.

Самое главное, что система «все включено» не позволяет туристам формировать свой индивидуальный отдых, выбирая интересующие их услуги и достопримечательности.

Вместо полного отказа от «все включено» многие эксперты предлагают перейти к более гибким системам, которые позволят туристам выбирать нужные им услуги.

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Источник: Huriyet