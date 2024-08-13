На АВТОВАЗе улучшат условия труда — инвестиции позволяют

Глава АВТОВАЗа Соколов: Автоконцерн инвестирует около ₽600 млн в модернизацию

Отечественный производитель АВТОВАЗ дополнительно инвестирует порядка 600 млн рублей в модернизацию производственных линий, включая линии Granta под старт производства Iskra в начале 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«За три недели единого отпуска мы суммарно выполним более 10 тыс. задач, направленных на улучшение условий труда и бытовой инфраструктуры, проверку и наладку существующего и нового оборудования, подготовку к запуску в Тольятти Lada Aura и российского электромобиля e-Largus в Ижевске в III квартале 2023 года, а также модернизацию линии Granta под старт производства Iskra в начале 2025 года. На эти цели мы тратим дополнительно около 600 млн рублей. Это рекордная за последние годы сумма», – цитирует пресс-служба главу АВТОВАЗа Максима Соколова.

По его словам, в настоящее время осуществляется модернизация оборудования в цехе сварки автомобиля Lada Vesta под проект Lada Aura.

Lada Aura

«В рамках проекта Lada Iskra проводятся работы в цехе сварки и сборки, подготавливаются зоны формирования и доставки кит-комплектов на сборочный конвейер, улучшаются стенды испытания готовых автомобилей. Оптимизируется линия сборки Niva, обновляются склады автокомпонентов, модернизируются линии сборки двигателей», – подчеркивает топ-менеджер.

Напомним, в настоящее время сотрудники завода находятся в корпоративном отпуске, который закончится 18 августа 2024 года. В это время на предприятии ведутся работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования. Кроме того, предпринимаются меры для улучшений условий труда. Запуск всех сборочных линий состоится 19 августа текущего года.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: tass.ru