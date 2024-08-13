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На АВТОВАЗе улучшат условия труда — инвестиции позволяют

Глава АВТОВАЗа Соколов: Автоконцерн инвестирует около ₽600 млн в модернизацию

Отечественный производитель АВТОВАЗ дополнительно инвестирует порядка 600 млн рублей в модернизацию производственных линий, включая линии Granta под старт производства Iskra в начале 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

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«За три недели единого отпуска мы суммарно выполним более 10 тыс. задач, направленных на улучшение условий труда и бытовой инфраструктуры, проверку и наладку существующего и нового оборудования, подготовку к запуску в Тольятти Lada Aura и российского электромобиля e-Largus в Ижевске в III квартале 2023 года, а также модернизацию линии Granta под старт производства Iskra в начале 2025 года. На эти цели мы тратим дополнительно около 600 млн рублей. Это рекордная за последние годы сумма», – цитирует пресс-служба главу АВТОВАЗа Максима Соколова.

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По его словам, в настоящее время осуществляется модернизация оборудования в цехе сварки автомобиля Lada Vesta под проект Lada Aura.

Lada Aura
Lada Aura
«В рамках проекта Lada Iskra проводятся работы в цехе сварки и сборки, подготавливаются зоны формирования и доставки кит-комплектов на сборочный конвейер, улучшаются стенды испытания готовых автомобилей. Оптимизируется линия сборки Niva, обновляются склады автокомпонентов, модернизируются линии сборки двигателей», – подчеркивает топ-менеджер.

Напомним, в настоящее время сотрудники завода находятся в корпоративном отпуске, который закончится 18 августа 2024 года. В это время на предприятии ведутся работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования. Кроме того, предпринимаются меры для улучшений условий труда. Запуск всех сборочных линий состоится 19 августа текущего года.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
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