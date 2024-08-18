Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Этим категориям граждан запретят водить автомобиль: новый перечень Минздрава

Минздрав РФ предлагает утвердить новый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. В перечень вошли 10 наименований групп заболеваний.

За это нарушение ваш автомобиль снимут с учета

Любителям двойных стекол в автомобиле грозит сразу два штрафа. Если инспектор ДПС заметит это нарушение, он выпишет один штраф за недостаточную светопропускаемость стекол, второй — за внесение изменений в конструкцию ТС.

В России введут новый штраф

За передачу средств индивидуальной мобильности (СИМ) в пользование лицам, находящимся в состоянии опьянения, необходимо установить штраф до 30 тыс. рублей. С такой инициативой выступил сенатор Артем Шейкин, поправку к законопроекту об ответственности за неправильное использование СИМ он направил в Госдуму.

За езду на шумном автомобиле нарушителей строго накажут

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением разрешить полицейским в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумных автомобилей. По его словам, выявлять такие машины можно с помощью специальных приборов.

Водителям авто с нечитаемыми номерами хотят устроить «сладкую жизнь»

Автомобилистам с нечитаемыми номерными знаками планируют запретить пользоваться заправками и многофункциональными зонами сервиса (МФЗ) на платной трассе М-12. В компании «Автодор» рассматривают эти меры как способ борьбы с нарушителями.