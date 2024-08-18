Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Этим категориям граждан запретят водить автомобиль: новый перечень Минздрава
Минздрав РФ предлагает утвердить новый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. В перечень вошли 10 наименований групп заболеваний.
За это нарушение ваш автомобиль снимут с учета
Любителям двойных стекол в автомобиле грозит сразу два штрафа. Если инспектор ДПС заметит это нарушение, он выпишет один штраф за недостаточную светопропускаемость стекол, второй — за внесение изменений в конструкцию ТС.
В России введут новый штраф
За передачу средств индивидуальной мобильности (СИМ) в пользование лицам, находящимся в состоянии опьянения, необходимо установить штраф до 30 тыс. рублей. С такой инициативой выступил сенатор Артем Шейкин, поправку к законопроекту об ответственности за неправильное использование СИМ он направил в Госдуму.
За езду на шумном автомобиле нарушителей строго накажут
Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением разрешить полицейским в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумных автомобилей. По его словам, выявлять такие машины можно с помощью специальных приборов.
Водителям авто с нечитаемыми номерами хотят устроить «сладкую жизнь»
Автомобилистам с нечитаемыми номерными знаками планируют запретить пользоваться заправками и многофункциональными зонами сервиса (МФЗ) на платной трассе М-12. В компании «Автодор» рассматривают эти меры как способ борьбы с нарушителями.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?