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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Этим категориям граждан запретят водить автомобиль: новый перечень Минздрава

Минздрав РФ предлагает утвердить новый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. В перечень вошли 10 наименований групп заболеваний.

За это нарушение ваш автомобиль снимут с учета

Любителям двойных стекол в автомобиле грозит сразу два штрафа. Если инспектор ДПС заметит это нарушение, он выпишет один штраф за недостаточную светопропускаемость стекол, второй — за внесение изменений в конструкцию ТС.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

В России введут новый штраф

177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер

За передачу средств индивидуальной мобильности (СИМ) в пользование лицам, находящимся в состоянии опьянения, необходимо установить штраф до 30 тыс. рублей. С такой инициативой выступил сенатор Артем Шейкин, поправку к законопроекту об ответственности за неправильное использование СИМ он направил в Госдуму.

За езду на шумном автомобиле нарушителей строго накажут

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением разрешить полицейским в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумных автомобилей. По его словам, выявлять такие машины можно с помощью специальных приборов.

Водителям авто с нечитаемыми номерами хотят устроить «сладкую жизнь»

Автомобилистам с нечитаемыми номерными знаками планируют запретить пользоваться заправками и многофункциональными зонами сервиса (МФЗ) на платной трассе М-12. В компании «Автодор» рассматривают эти меры как способ борьбы с нарушителями.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 3
18.08.2024
Фото:
«За рулем»
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