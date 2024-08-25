Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

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Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Компания Belgee официально объявила об открытии дилерских центров в России

Дистрибьютор Belgee в России сообщил об открытии 33 официальных дилеров белорусского автобренда. Автосалоны марки открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и прочих городах.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

В Москве прошла выставка MIMS Automobility Moscow

В ЦВК «Экспоцентр» в Москве с 19 по 22 августа прошла Международная выставка автозапчастей, компонентов и товаров для обслуживания и ремонта автомобиля MIMS Automobility Moscow 2023. Среди участников более 1500 компаний, представляющие 21 страну.

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Lada Vesta получила новые опции

АВТОВАЗ начал производство Lada Vesta в обновленных комплектациях. Теперь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC.

Оформить ДТП удаленно станет еще проще

На бланке извещения о ДТП теперь появится QR-код для удаленного оформления аварии, сообщили в ЦБ РФ. Посредством этого кода можно будет перейти на «Госуслуги» и узнать правила оформления аварии по европротоколу.

В России водителей хотят предупреждать об эвакуации машин

В Госдуму планируют внести законопроект об извещении водителей, нарушивших ПДД, о возможной эвакуации их машин, рассказал автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Он пояснил, что если водитель нарушил ПДД и есть основания для принудительной эвакуации, его необходимо сначала уведомить об этом и дать возможность устранить правонарушение.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва» | MIMS | АВТОВАЗ | Belgee
25.08.2024
Фото:АГН «Москва» | MIMS | АВТОВАЗ | Belgee
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