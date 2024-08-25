Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Компания Belgee официально объявила об открытии дилерских центров в России

Дистрибьютор Belgee в России сообщил об открытии 33 официальных дилеров белорусского автобренда. Автосалоны марки открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и прочих городах.

В Москве прошла выставка MIMS Automobility Moscow

В ЦВК «Экспоцентр» в Москве с 19 по 22 августа прошла Международная выставка автозапчастей, компонентов и товаров для обслуживания и ремонта автомобиля MIMS Automobility Moscow 2023. Среди участников более 1500 компаний, представляющие 21 страну.

Lada Vesta получила новые опции

АВТОВАЗ начал производство Lada Vesta в обновленных комплектациях. Теперь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC.

Оформить ДТП удаленно станет еще проще

На бланке извещения о ДТП теперь появится QR-код для удаленного оформления аварии, сообщили в ЦБ РФ. Посредством этого кода можно будет перейти на «Госуслуги» и узнать правила оформления аварии по европротоколу.

В России водителей хотят предупреждать об эвакуации машин

В Госдуму планируют внести законопроект об извещении водителей, нарушивших ПДД, о возможной эвакуации их машин, рассказал автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Он пояснил, что если водитель нарушил ПДД и есть основания для принудительной эвакуации, его необходимо сначала уведомить об этом и дать возможность устранить правонарушение.