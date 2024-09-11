7 мифов о штрафах ГАИ — изучите, прежде чем платить

«За рулем» разбирал заблуждения о штрафах, которые могут дорого стоить

В 2023 году штрафы за нарушения ПДД с камер дорожного наблюдения побили пятилетний рекорд. Общая сумма штрафов составила 141 миллиард рублей, а всего было вынесено 220,9 млн постановлений.

Чтобы гасить любые штрафы без последствий для нервов и кошелька, нужно знать, как в принципе работает система штрафов ГАИ. О наиболее популярных заблуждениях, связанных с ней, мы сейчас и поговорим.

Миф 1. У любого штрафа есть «срок годности»

Все штрафы ГАИ действительно аннулируются спустя два года. Этот срок отсчитывается с того момента, как постановление вступило в законную силу.

Но тут есть один существенный нюанс: если вовремя не оплатить штраф, он передается на исполнение судебным приставам. И вот тут от уплаты штрафа не спасут уже никакие сроки давности. В российской судебной практике нередки случаи, когда приставы «охотятся» за неплательщиками по пять, а то и по десять лет.

Миф 2. Штраф вступает в силу сразу же после того как его выписали

Если бы все было действительно так, вы бы просто не успели реализовать свое право на обжалование. А оно, между прочим, гарантировано статьей 46 Конституции РФ.

Порядок обжалования прописан уже в другом документе – в административном кодексе (ст. 30.1 КоАП РФ). Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного законом для обжалования. В переводе с юридического на русский это означает, что после того, как инспектор вручил вам постановление, у вас есть 10 дней чтобы его обжаловать.

Если же ваше нарушение попало в объектив дорожной камеры, штраф вступает в силу через десять дней с момента, как письмо оказалось в вашем почтовом отделении. Подробнее о том, как правильно вычислить срок на обжалование, читайте здесь.

Миф 3. Не выпустить за границу могут только из-за долгов по алиментам или кредитам

Увы, но отпуск вместе с семьей может быть запросто испорчен из-за того, что вы не оплачиваете штрафы вовремя. По закону (№229-ФЗ), если у вас накопилось множество штрафов на общую сумму 30 000 рублей и выше, приставы могут наложить запрет на выезд за границу.

Если новость о запрете застала вас врасплох прямо в аэропорту, вашу поездку уже вряд ли что-либо спасет. Просто погасить долг будет недостаточно – придется запастись терпением. Решение о запрете принимает судебный пристав, и только он может этот самый запрет снять. После этого он обязан уведомить погранслужбу о том, что задолженностей у вас больше нет, и вы вправе лететь/ехать/идти куда вздумается.

Даже при самом хорошем раскладе на это уходит порядка 24 часов. Но чаще всего на снятие запрета требуется несколько дней. Так что рекомендуем заранее проверить личный кабинет на Госуслугах или на сайте ФССП. По этой ссылке вы найдете больше подробностей о работе сервиса.

Миф 4. У всех штрафов есть «скидка» 50%

Мы все уже привыкли к тому, что, если оплачиваешь штраф в 20-дневный срок с момента его вынесения, на него будет действовать «скидка» и заплатить придется ровно половину.

Однако такая практика касается только правонарушений, из-за которых вы не создали угрозы для жизни других участников дорожного движения. Не действует «скидка» на:

пьяное вождение или передача управления автомобилем нетрезвому водителю;

вождение без прав;

отказ от медосвидетельствования;

причинение вреда здоровью при ДТП;

нарушение правил проезда железнодорожных путей.

Кроме того, скидка не дается, если штраф выписан за повторное (в течение года) нарушение одного из следующих пунктов ПДД:

управление машиной, не поставленной на учет в ГАИ;

превышение скорости на 40–80 км/ч;

выезд на встречку или дорогу с односторонним движением;

проезд на красный сигнал светофора.

Миф 5. Штрафы с соседних камер на одну и ту же машину не придут

По закону, два штрафа за одно нарушение выписывать нельзя (ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ). Но, когда речь идет о камерах, не все так просто.

Согласно методике размещения камер, разработанной Минтрансом РФ, минимальное расстояние между комплексами фотовидеофиксации вне населенных пунктов составляет 1000 метров, а в населенных пунктах — 200 метров. При этом секторы наблюдения не должны пересекаться (п. 6.2 ГОСТ Р 57145-2016). Но, когда вы едете с превышением скорости, вы попадаете в разные секторы в разное время. Следовательно, с точки зрения закона, вы каждый раз совершаете новое административное правонарушение.

Если учесть, что камеры сегодня могут фиксировать десятки различных нарушений ПДД, вырисовывается совсем уж невыгодная для нарушителей картина.

Миф 6. Аварийка – удобный способ не нарваться на штраф

А вот это миф от создателей: «Мне можно – я же включил поворотник». Так называемая аварийная световая сигнализация является предупредительным сигналом. Благодаря ей другие участники дорожного движения узнают, что с вами стоит быть начеку.

Но тот факт, что вы включили аварийку, не дает вам индульгенцию нарушать ПДД и уж тем более не убережет от штрафа. Можно попытаться оспорить такой штраф, указав на причины, заставившие вас нарушить правила. Но сделать это удается мало кому из водителей.

Миф 7. О том, что я не плачу, знаю только я, приставы и ГАИ

Сегодня в открытом доступе полно сервисов, с помощью которых можно проверить наличие задолженностей у того или иного человека. Достаточно знать всего несколько параметров – например, ФИО и госномер автомобиля.

«Пробить» вас по базе ГАИ может кто угодно. Зачем? Предположим, ваш будущий работодатель хочет проверить вашу благонадежность. Если верить данным опроса HeadHunter, порядка 61% российских компаний собирают сведения о наличии административных правонарушений у соискателей, прежде чем принять решение о найме человека. Так что всегда лучше заранее проверять свои штрафы, чтобы не иметь проблем на таможне или собеседовании.

4 проблемы беспилотного такси (и когда они будут решены) тут.

Эксперт «За рулем» разъяснил, что грозит водителю с поддельным полисом ОСАГО.