Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Как «зеленая» повестка довела автопром ЕС до кризиса и при чем тут энергия из РФ

Эксперт Моржаретто: Автопром ЕС может стать призраком по аналогии с Детройтом

Отказ от российской энергетики является одной из проблем кризиса автопрома Европы, другой причиной является неспособность автопрома противостоять конкуренции с Китаем. Таким мнением с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился автоэксперт Игорь Моржаретто.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

По его словам, китайский автопром сегодня предлагает более интересные в части технологических новаций модели, причем по низким ценам. А «зеленая» повестка Европы оказалась неэффективной, к тому же подорожали энергоносители.

Что может помешать Тойоте проехать 500 тысяч км
«Ситуация на европейском рынке вызвана рядом проблем. Отказ от российской энергетики – одна из них. Также европейский автопром опередили китайцы. Сегодня КНР предлагает интересные продукты по низким ценам. А вот «зеленая» экономика оказалась неэффективной. Европейские производители вынуждены работать по неэффективной модели, так еще и с подорожавшими энергоносителями», – подчеркивает специалист.

Для выхода из кризиса автоконцернам Евросоюза нужно предпринять кардинальные и серьезные меры, иначе их настигнет судьба одного из крупнейших промышленных центров США – Детройта, который стал городом-призраком, подытожил Моржаретто.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 564
12.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0