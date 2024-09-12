Как «зеленая» повестка довела автопром ЕС до кризиса и при чем тут энергия из РФ
Эксперт Моржаретто: Автопром ЕС может стать призраком по аналогии с Детройтом
Отказ от российской энергетики является одной из проблем кризиса автопрома Европы, другой причиной является неспособность автопрома противостоять конкуренции с Китаем. Таким мнением с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился автоэксперт Игорь Моржаретто.
По его словам, китайский автопром сегодня предлагает более интересные в части технологических новаций модели, причем по низким ценам. А «зеленая» повестка Европы оказалась неэффективной, к тому же подорожали энергоносители.
«Ситуация на европейском рынке вызвана рядом проблем. Отказ от российской энергетики – одна из них. Также европейский автопром опередили китайцы. Сегодня КНР предлагает интересные продукты по низким ценам. А вот «зеленая» экономика оказалась неэффективной. Европейские производители вынуждены работать по неэффективной модели, так еще и с подорожавшими энергоносителями», – подчеркивает специалист.
Для выхода из кризиса автоконцернам Евросоюза нужно предпринять кардинальные и серьезные меры, иначе их настигнет судьба одного из крупнейших промышленных центров США – Детройта, который стал городом-призраком, подытожил Моржаретто.
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Источник: Газета.Ru
Фото:Unsplash
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12.09.2024
Фото:Unsplash
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