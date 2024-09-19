Лобовое стекло превратят в информационный экран
Автопроизводитель Ford намерен сделать из лобового стекла автомобиля информационную панель, речь идет о нанесенной на стекло пленке, способной проецировать голографические изображения. Прототип стекла представили на выставке Vehicle Displays and Interfaces.
Пленку с названием HoloFlekt разработали специалисты компании Ceres Holographics, специализирующейся на производстве голографических тонкопленочных материалов для автомобильной промышленности. В частности, компания выпускает светодиодные проекторы, которые размещают в верхней части панели приборов.
Прототип лобового стекла от Ford разработан для гибридного автомобиля, он отображает информацию о скорости, маршруте, статусе батареи, использовании бензинового или электрического двигателя, а также текущие данные телефонных звонков и другие данные.
В компании заверяют, что новинка соответствует всем требованиям Ford по безопасности, оптике и долговечности. Благодаря этому технологию хотят внедрить в серийное производство.
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Источник: 32cars.ru