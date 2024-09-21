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Кольцевую автотрассу протяженностью 110 км запустят вокруг Ростова-на-Дону

Хуснуллин: Транспортные развязки на Северном радиусе готовы более чем на 90%

Готовность двух транспортных развязок на Северном радиусе в Ростове-на-Дону на сегодняшний день оценивается более чем на 90%. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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«Работы по формированию Ростовского транспортного кольца ведутся с 2020 года, и на сегодняшний день их основная часть завершена. Одной из важных составляющих кольца станет Северный радиус, который включает в себя мостовой переход через водохранилище Ростовское море – его строительство завершили в конце прошлого года, а также три новые транспортные развязки общей протяженностью более 7 км», – уточнил заместитель председателя.

Запуск кольцевой автотрассы вокруг Ростова-на-Дону протяженностью порядка 110 км даст толчок для развития всего региона и формирования ключевого транспортного хаба, подчеркнул Хуснуллин. Он обеспечит удобные въезды и выезды из города в различных направлениях, а также создаст условия для транспортного сообщения с Краснодарским краем и регионами Донбасса и Новороссии.

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В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что реализация проекта по строительству объектов Северного радиуса будет способствовать формированию Ростовского транспортного кольца. Благодаря такому значимому для Донского региона инфраструктурному решению не только сократятся пробки на въезде в Ростов, но и повысится транспортная доступность, улучшится экологический фон, а донская столица получит новый импульс развития.

Источник: government.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
21.09.2024
Фото:Wikimedia
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