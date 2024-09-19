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Дорожная инфраструктура станет «умной» — в РФ создали специальную платформу

В России разработали навигатор с расширенным спектром для беспилотных авто

Специалисты Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ разработали улучшенный навигатор для беспилотных автомобилей FOTA. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

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«FOTA позволит беспилотным автомобилям двигаться по дорогам быстро и безопасно. Устройство будет собирать информацию об автомобиле и ситуации на дорогах в режиме реального времени. По сути, это навигатор для беспилотника, но навигатор улучшенный, и с более широким, чем у обычных навигаторов, спектром функций», – уточнили в пресс-службе.

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Отмечается, что устройство способно не только передавать данные об ограничениях скорости, перекрестках, но и об уклоне дорожного полотна, радиусе кривизны дороги, а также ремонтных работах, проводимых на трассе.

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Такая телематическая платформа оптимизирует трафик транспортных средств и станет одним из важных шагов на пути развития умной дорожной инфраструктуры, беспилотного транспорта и логистики, убеждены в МИФИ.

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Источник: mskagency.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / vecstock
19.09.2024
Фото:freepik / vecstock
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