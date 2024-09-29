Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Начался серийный выпуск новой модели Lada

В Ижевске началось серийное производство Lada e-Largus. Электромобиль будет продаваться по цене от 2,99 млн рублей за базовую комплектацию фургона с учетом государственной субсидии, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

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Комитет Госдумы одобрил введение штрафа 5 тысяч рублей за опасное вождение

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафов за опасное вождение. Первично такое нарушение будет караться штрафом в размере до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение предлагается лишать водителя прав на управление транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.

Соболь NN 4×4 — появилась версия для активного отдыха!

На прошедшей 21 сентября в Крылатском (Москва) презентации было показано несколько версий новейшей модели Горьковского автозавода, полноприводного Соболь NN 4×4. Одна из таких версий — это «Охотник».

Стало известно, какие новые модели Knewstar появятся в России

В ближайшие несколько лет российская линейка нового автобренда Knewstar пополнится тремя моделями. Они будут созданы на базе уже известных в РФ автомобилей компании Geely, пишет издание «Китайские автомобили» со ссылкой на внутреннюю презентацию харбинского предприятия Yufun Auto.

Новый кроссовер начали собирать в России

Российское представительство бренда Haval официально подтвердило, что на расположенном в Тульской области предприятии Haval действительно началась сборка компактного кроссовера H3. Автомобиль дополнил собой производящуюся на заводе гамму Haval, в которую входят кроссоверы Haval Dargo, Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и рамный внедорожник Haval H9.