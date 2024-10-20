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Водителям рассказали, за какие предметы на лобовом стекле грозит штраф
20 октября
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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Lada Aura в продаже названы сроки!

Первые серийные экземпляры стретч-седана Lada Aura попадут к дилерам уже в конце текущего месяца, а официальный старт продаж будет дан в ноябре. АВТОВАЗ сообщает, что будет предлагать бизнес-седан Lada Aura в двух комплектациях.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Вот что водители говорят о ценах на машины после повышения утильсбора

В России покупательский бум на автомобили — в первую неделю октября темпы продаж новых легковушек в очередной раз побили рекорд. Многие эксперты сходятся во мнении, что ажиотаж появился на фоне индексации утильсбора на ввозимые в страну автомобили. Подписчики «За рулем» в Viber ответили на вопрос, действительно ли скорое переписывание прайсов заставляет мыслить в духе «бери сейчас — потом будет дороже»? В опросе приняло участие более 2,3 тысячи человек.

За сокрытие госномеров авто водителя накажут лишением прав

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Подушка в багажнике и «График расхода масла» — тестируем необычную новинку

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит лишение водительских прав за использование устройств, скрывающих или изменяющих регистрационные номера автомобилей. Поправки касаются Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Страховщики сообщили, на сколько подорожает полис ОСАГО

С начала 2025 года средняя стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 7-10% из-за увеличения цен на автозапчасти, что наблюдается с июля текущего года. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на форуме Finopolis 2024.

Парижский автосалон 2024 проходит с 14 по 20 октября в центре Порт-де-Версаль

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Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Mondial de l’Auto возвращается. Мероприятие проходит в 2024 году с 14 по 20 октября в парижском выставочном центре Порт-де-Версаль (14 октября — день для СМИ). Выставка стала грандиозным автомобильным событием с большим количеством экспонентов, увеличенной площадью.

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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 26
20.10.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Aura

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