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182-сильный надежный «японец» с полным приводом появился в РФ: известна цена

Дилер привез в Россию новый Subaru Crosstrek за 5 млн рублей

Дилер привез в страну новый кроссовер Subaru XV. Автомобиль, оснащенный 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 182 л.с., вариатором и полным приводом, стоит 4,995 млн рублей.

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Изначально Crosstrek был версией XV для североамериканского рынка (просто другое название), а с третьего поколения машину глобально переименовали в Crosstrek. Габариты автомобиля – 4480×1800×1580 мм при колесной базе 2670 мм.

Кроссовер создан на платформе Subaru Global Platform. От XV он отличается обновленной оптикой и бамперами, интерьером и подвеской.

В 2021 году обновленный Subaru XV стоил в России около 2,46 млн рублей, теперь его цена почти вдвое выше.

Subaru Crosstrek
Subaru Crosstrek
Subaru Crosstrek

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:DongCheDi
Количество просмотров 13
21.10.2024
Фото:DongCheDi
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