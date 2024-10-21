182-сильный надежный «японец» с полным приводом появился в РФ: известна цена
Дилер привез в страну новый кроссовер Subaru XV. Автомобиль, оснащенный 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 182 л.с., вариатором и полным приводом, стоит 4,995 млн рублей.
Изначально Crosstrek был версией XV для североамериканского рынка (просто другое название), а с третьего поколения машину глобально переименовали в Crosstrek. Габариты автомобиля – 4480×1800×1580 мм при колесной базе 2670 мм.
Кроссовер создан на платформе Subaru Global Platform. От XV он отличается обновленной оптикой и бамперами, интерьером и подвеской.
В 2021 году обновленный Subaru XV стоил в России около 2,46 млн рублей, теперь его цена почти вдвое выше.
Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.
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Источник: Autonews.ru