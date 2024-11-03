Новый отечественный пикап скоро появится на рынке: первые подробности

Появились первые фото нового российского пикапа «Промтех Капитан»

Российский авторынок готовится к появлению нового игрока – пикапа «Капитан» от нижегородской компании «Промтех».

«Промтех Капитан»

За интригующим названием скрывается амбициозный проект, основанный на китайском шасси Huanghai N2, но с заявкой на существенную локализацию и оригинальные российские решения. Пока что это скорее интрига, чем готовый продукт, ведь журналистам демонстрировались лишь «мулы» – прототипы, на которых идёт активная отладка и тестирование. Однако, даже предварительные данные вызывают интерес.

По информации Quto, «Промтех» заявляет о «шасси уровня Bentley» и «дизайне шасси, аналогичном Toyota Land Cruiser» у базовой китайской модели. Звучит впечатляюще, особенно если учесть заявленную грузоподъемность в 1200-1400 кг. Сердцем «Капитана» станет проверенный временем 2,5-литровый турбодизель Isuzu мощностью 129 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Система полного привода – жестко подключаемая, что говорит о намерениях создать машину, способную справиться с непростым российским бездорожьем.

На данном этапе «Промтех» планирует производить пикапы крупноузловым методом, что предполагает импорт отдельных узлов и сборку в России. В перспективе планируется полная локализация производства, включая сварку кузовов, которые будут полностью российского производства.

Пока подробности о планируемых изменениях в шасси остаются под завесой тайны, но «Промтех» обещает доработку, направленную на повышение надежности и адаптацию к российским условиям эксплуатации. Это может включать в себя усиление рамы, модификацию подвески и адаптацию к низким температурам. Компания «Промтех» планирует создать на базе этого шасси целую линейку автомобилей с различными надстройками.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Quto