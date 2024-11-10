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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Водителей некоторых регионов ждет повышение тарифов на ТО — сколько будет стоить?

Тарифы на технический осмотр транспортных средств в Московской области повысятся с 1 января 2025 года. В проекте постановления правительства региона отмечается, что ежегодно техосмотр дорожает в среднем на 7,4%.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Штраф для шумных водителей хотят увеличить в 40 раз – мнение эксперта «За рулем»

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В ЛДПР предложили законопроект о повышении штрафа за шум с 500 до 20 тыс. рублей. Инициативу направили на заключение Правительства РФ 5 ноября. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», высказал мнение по данному вопросу.

Депутаты Госдумы в первом чтении не поддержали проект закона об эвакуации

ГД РФ отклонила в первом чтении два законопроекта, касающихся принудительной эвакуации авто. Первый предлагал остановить эвакуацию, если владелец машины успел заявить о наличии в салоне документов, подтверждающих его право на управление. Второй законопроект устанавливал ограничение на стоимость эвакуации, привязывая тариф к прожиточному минимуму региона.

«Незамерзайка» станет безопасной? Вопрос будут обсуждать регуляторы

Прошедший первое чтение законопроект об обороте метанола снова вернется в повестку. Регуляторы намерены запустить обсуждение использования этого спирта при производстве стеклоомывающей жидкости.

Поможет ли маркировка автозапчастей и масла в борьбе с контрафактом? Мнение эксперта

В РФ стали чаще подделывать автомасла и запчасти, поэтому планируется ужесточить оборот этой продукции. Минпромторг разработал проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке автомобильных запчастей, и скоро его направят на межведомственное согласование. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», оценил данную инициативу.

В России выбран лучший автомобиль года

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Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

В российской столице прошла двенадцатая ежегодная церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто». Профессиональное жюри выбрало шесть лучших моделей из тех, что сегодня представлены на российском рынке официально.

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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 561
10.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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