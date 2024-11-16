Это не то, что вы думаете!

Тайваньский бренд IndeedCamping представил канистру для топлива в виде ракеты

Кроссоверы Toyota в раллийном и пляжном исполнении, 440-сильный дрифт-пикап Nissan, брутальные концепт-внедорожники от Kia и даже Land Cruiser в стиле киберпанк – перечисляй мы хоть до вечера, едва ли добрались бы и до середины списка ярких экспонатов выставки SEMA, состоявшейся в Лас-Вегасе. Но было на ней немало и такого, что могло бы сиять не менее ярко, но оказалось оттеснено стендами крупных компаний куда-то на задворки шоу.

Постараемся хотя бы отчасти исправить сию несправедливость. Вот, например, канистра для топлива в виде ракеты, которую показал на SEMA бренд IndeedCamping, принадлежащий тайваньской компании Woogok. Фотографию разместил в соцсетях американский автожурналист Энди Лилиенталь (Andy Lilienthal).

Марка довольно известна как производитель различного навесного оборудования и аксессуаров для внедорожников и пикапов, но в этот раз они решили сделать нечто большее, чем просто качественную канистру. Впрочем, «большее» – это еще как сказать. На вид канистра-ракета не производит впечатление особо вместительной, а объем источник не приводит. Но известно, что можно выбрать оранжевый или красный цвет, а закрепляется канистра на багажнике с помощью специальных кронштейнов.

Однако вопросов остается много. Например, удобно ли наливать из нее топливо (и удобно ли заправлять саму «ракету»), не опасно ли выезжать на бездорожье в лес, где сучья нависают прямо над крышей?.. И, применительно к России, сколько постов ДПС вам удастся проехать, прежде чем вами обстоятельно заинтересуются? Зато выглядит «ракета» невероятно круто! Поэтому главный вопрос: поставили бы себе парочку таких?

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Источник: The Drive