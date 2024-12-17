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Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе

Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются и на маркетплейсе

Седельный тягач отечественного производителя КАМАЗ теперь можно приобрести на маркетплейсе Ozon. О новом способе продажи грузовика рассказали в пресс-службе предприятия.

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«ПАО "КАМАЗ" заявило о выводе своей основной продукции на маркетплейс <...>. Срок доставки товара курьерской службой онлайн-магазина Ozon заявлен двухдневный», – подчеркнули в пресс-службе.

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Отмечается, что у КАМАЗА есть свой онлайн-магазин, но в качестве эксперимента с целью расширения продаж производитель решил начать продажи своей продукции посредством маркетплейса.

На текущий момент для заказа доступен седельный тягач КАМАЗ 54902-764-49 по цене 8,35 млн рублей, техника отгружается со складов дилеров. В категории «Спецтехника» в настоящее время представлены погрузчики, мини-тракторы, грузовики, вездеходы – всего более 20 позиций. В планах компании – развитие категории спецтехники и финансовых инструментов для бизнеса.

Источник: vestikamaza.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Ozon
Количество просмотров 62
17.12.2024 
Фото:Unsplash | Ozon
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