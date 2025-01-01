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Ведушая политическая партия ЕС встала на защиту производителей автомобилей с ДВС

В Евросоюзе требуют смягчить ограничения на производство автомобилей с ДВС

Крупнейшая правоцентристская партия «Европейская народная партия» разворачивает кампанию по смягчению политики Евросоюза против автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом пишут зарубежные СМИ.

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Требования партии, нацеленные на усиление давления на Брюссель со стороны европейских автопроизводителей направлены на отмену запрета на продажу новых автомобилей с ДВС после 2035 года, поскольку они могут работать на биотопливе и других альтернативных видах топлива. Кроме того, политики настаивают на необходимости изменения закона для продажи гибридных автомобилей.

По мнению представителей «Европейской народной партии», автопроизводителей необходимо защитить от последствий строгих ограничений на выбросы СО2, которые вступят в силу уже в 2025 году.

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Глава компании Renault Лука де Мео подчеркивает, что ответственные за ввод ограничений на выбросы не обеспечили должной инфраструктуры, а также рыночных условий и цен на электроэнергию. На этом фоне предлагается перенести введение ограничений с 2025 на 2027 год, а также смягчить требования к автопроизводителям.

Источник: bloomberg.com

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 592
01.01.2025 
Фото:freepik / usertrmk
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