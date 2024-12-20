Запретная тема: прогнозы относительно цен на топливо приравняли к конкуренции

ФАС запретила экспертам автоотрасли делать прогнозы о ценах на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) запретила экспертам автоотрасли комментировать в публичном пространстве информацию о ценах на топливо. В ведомстве заявили, что такое прогнозирование может нарушить закон о конкуренции.

Дело в том, что различные прогнозы о ценообразовании топлива в 2025 году могут повлиять на стоимость бензина в обозримой перспективе. Поэтому некоторым экспертам автоотрасли вынесли предупреждение, один из них – вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«10 лет назад литр бензина в России можно было купить за 32 руб. С того момента цена практически удвоилась, хотя оценок в тот период я не давал. По итогам 2024 года Росстат ожидает инфляцию в 10,1-10,3%. Так что претензии ФАС ко мне, мягко говоря, необоснованны», – подчеркнул глава НАС.

Напомним, в период с 25 ноября по 2 декабря средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,37% (в денежном эквиваленте это 22 копейки) и составила 59,87 рубля за литр. Цена дизельного топлива тоже выросла на 0,4% (28 копеек) и достигла 69,04 рубля за литр. При этом отмечается, что цены на бензин выросли в 74 субъектах РФ.

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Источник: gazeta.ru