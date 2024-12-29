Honda и Nissan будут выпускать автомобили на заводах друг друга

Kyodo: Honda будет использовать автомобильный завод Nissan в Великобритании

Сотрудничество между двумя японскими автогигантами – Honda и Nissan – может стать важным шагом в развитии гибридных технологий и электромобилей.

Согласно информации, опубликованной Reuters со ссылкой на Kyodo, Honda и Nissan находятся на стадии обсуждения возможности производства гибридных автомобилей на заводах друг друга.

Это означает, что Honda может начать выпускать гибридные модели Nissan, используя мощности британского завода Nissan. На данный момент у Honda в Европе есть только заводы по производству двигателей и мотоциклов, что делает возможность использования заводов Nissan особенно привлекательной.

В марте этого года Honda и Nissan уже заключили стратегическое партнерство, направленное на совместную разработку электромобилей. Однако в последние месяцы Nissan столкнулся с финансовыми и стратегическими трудностями, что может повлиять на реализацию совместных проектов. Представитель Honda отметил, что компании находятся в процессе объединения своих сильных сторон и изучают потенциальные формы сотрудничества, но пока конкретные решения не приняты.

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Источник: Reuters