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Honda и Nissan будут выпускать автомобили на заводах друг друга

Kyodo: Honda будет использовать автомобильный завод Nissan в Великобритании

Сотрудничество между двумя японскими автогигантами – Honda и Nissan – может стать важным шагом в развитии гибридных технологий и электромобилей.

Согласно информации, опубликованной Reuters со ссылкой на Kyodo, Honda и Nissan находятся на стадии обсуждения возможности производства гибридных автомобилей на заводах друг друга.

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Это означает, что Honda может начать выпускать гибридные модели Nissan, используя мощности британского завода Nissan. На данный момент у Honda в Европе есть только заводы по производству двигателей и мотоциклов, что делает возможность использования заводов Nissan особенно привлекательной.

В марте этого года Honda и Nissan уже заключили стратегическое партнерство, направленное на совместную разработку электромобилей. Однако в последние месяцы Nissan столкнулся с финансовыми и стратегическими трудностями, что может повлиять на реализацию совместных проектов. Представитель Honda отметил, что компании находятся в процессе объединения своих сильных сторон и изучают потенциальные формы сотрудничества, но пока конкретные решения не приняты.

Источник: Reuters

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
29.12.2024 
Фото:Unsplash
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