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Как часто и как правильно мыть машину зимой: советы эксперта

Эксперт Кукарин: для мойки автомобиля зимой нужно выбирать теплые дни

Руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин отмечает, что зимой при мойке машины необходимо учитывать не только степень ее загрязнения.

В городах дороги посыпают реагентами, поэтому даже если машина не слишком грязная, мыть ее все равно необходимо. В среднем делать это нужно раз в две-три недели, рассказал эксперт.

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Зимой нужно просить сотрудников автомойки тщательно промывать пороги со стороны днища, нишу запасного колеса и заднюю часть перед багажником, так как там может накапливаться наледь. Также важно после заезда на мойку дать автомобилю согреться, поскольку первая мойка происходит прохладной водой.

После мытья нужно выгнать воду из механизмов, которые могут заледенеть на морозе, то есть продуть их. Кукарин советует выбирать для мытья машины более теплые дни.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

Источник: Лента.ру

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 4468
08.01.2025 
Фото:freepik / prostooleh
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