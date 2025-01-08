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Электромобили захватывают рынок: популярность автомобилей с ДВС стремительно падает

В 2025 году в Китае электромобили превзойдут по продажам автомобили с ДВС

Согласно данным портала 110km.ru, ожидается, что в 2024 году продажи электрокаров в Китае достигнут впечатляющих 12 миллионов единиц, что на 20% больше, чем в 2023 году.

Этот рост сопровождается увеличением спроса на гибридные модели. В то же время, продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) прогнозируются на уровне ниже 11 миллионов, что на 10% меньше, чем в текущем году.

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Такая динамика отражает глубокие изменения в предпочтениях китайских потребителей. Если текущий тренд сохранится, к 2034 году рынок электромобилей в КНР достигнет 18 миллионов единиц, в то время как продажи автомобилей с ДВС сократятся до менее чем 3 миллионов.

Однако ситуация не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Аналитик HSBC Юйцянь Дин отмечает замедление роста продаж новых автомобилей в целом, связывая это с эффектом «высокой базы» (после стремительного роста предыдущих лет), избыточным предложением на рынке, жесткой конкуренцией и ценовой войной между производителями.

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Это создаёт сложную картину, где на фоне роста популярности электрокаров, общий рынок автомобилей испытывает определённые трудности.

Интересно, что в этой конкурентной борьбе китайские бренды демонстрируют значительные успехи, отвоевывая долю рынка у традиционных гигантов из Германии, Японии и США.

Источник: 110km

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 223
08.01.2025 
Фото:АГН Москва
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