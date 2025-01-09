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Бутерброды, кофе и сигареты за рулем – за это тоже прилетит штраф?

Слухи о штрафах для водителей за бутерброды, кофе или курение за рулем — фейк

В 2024 году Минтранс разработал поправки в Правила дорожного движения, которые затронули не только электросамокаты и электровелосипеды, но и другие пункты ПДД.

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Одним из предложений было изменение пункта 2.7 ПДД, в котором предлагалось запретить использование любых устройств, не предусмотренных конструкцией транспортного средства и требующих отвлечения от управления машиной.

Это включало бы не только телефоны, но и другие гаджеты, например, вейпы или айкосы. Но кто и как будет определять, что именно держит водитель в руке?

Некоторые СМИ и интернет-форумы поспешили распространить слухи, что в следующем году водителей начнут штрафовать за бутерброды, кофе или курение за рулем.

Но употребление пищи, кофе или сигарет, включая трубки и подогреваемые термосы не подлежит штрафам по предложенной редакции поправок, так как не считается использованием устройств. Так что слухи не соответствуют реальности.

Тем не менее МВД с поправками не согласилось, и Минтранс проект изменений отозвал, но продолжает над ним работать.

В результате до окончательного принятия эти изменения могут претерпеть значительные изменения.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– В чем же проблема? В том, что и сейчас камеры делают ошибки – когда за телефон может быть принят какой-то другой предмет. Почесал рукой за ухом – и получил за похожий жест штраф. Камера – она ведь тупая. А инспектору вглядываться в каждое постановление недосуг.

Так вот, когда помимо разговора по телефону (без hands-free) будут запрещены все прочие устройства, количество ошибочных «писем счастья» многократно возрастет. Их, безусловно, нужно будет оспаривать – увы, эта задача лежит на плечах водителя, поскольку в случае с камерами действует презумпция виновности.

Если выписали штраф через камеру – ты виновен. Попробуй докажи обратное. Многие предпочитали заплатить 750 рублей (1500 минус 50%), лишь бы не связываться.

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Источник: «Российская газета», Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 462
09.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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